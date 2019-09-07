Родичів утримуваних у Росії громадян України вивозять з офісу омбудсмена

Родичів утримуваних у Росії громадян України, які вранці 7 вересня з’їхалися до офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, саджають в автобуси і відвозять у невідомому напрямку.

За словами кореспондента Радіо Свобода, вже чотири автобуси з рідними, які не коментують ситуацію, від’їхали від офісу омбудсмена.

Представники уповноваженого також не коментують ситуацію і кажуть, що родичів везуть «у безпечне місце, де їм буде комфортно». На питання, чи везуть їх до аеропорту «Бориспіль», в офісі уповноваженого не відповіли.

Дехто з рідних приїхав із дітьми.

Зокрема, за даними кореспондента Радіо Свобода, в офісі омбудсмена були присутні рідні українських моряків, Станіслава Клиха, Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.

Раніше повідомлялося, що пасажирські автобуси близько 8:40 7 вересня виїхали з території слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС Росії.

За повідомленням ЗМІ, автобуси поїхали в московський аеропорт «Внуково», звідки, ймовірно, очікується відправлення утримуваних в Росії громадян України до Києва.

Офіційно цю інформацію наразі не підтверджують ані представники російської влади, ані української.

Великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся. 30 серпня джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили, що цей обмін відкладається до наступного тижня.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.