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07 Вересень 2019, Київ 11:21
Новини | Політика

Автобуси, в яких можуть бути утримувані в Росії українці, приїхали у «Внуково» – ЗМІ

Представники влади України і Росії офіційно питання щодо обміну утримуваними особами 7 вересня не коментують (фото ілюстраційне)

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Два автобуси, в яких, імовірно, можуть перебувати утримувані в Росії громадяни України, в супроводі російської поліції заїхали на аеродром «Внуково» в Москві, повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс».

За повідомленням, два великі автобуси туристичного класу в супроводі поліції і спецслужб на великій швидкості проїхали по Київському шосе з центру Москви і заїхали на територію урядового терміналу «Внуково-2».

Раніше такі автобуси залишили територію СІЗО «Лефортово».

Із московського СІЗО виїжджають автобуси – відео
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Із московського СІЗО виїжджають автобуси – відео

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Керівник групи адвокатів Микола Полозов 7 вересня підтвердив, що процес обміну полонених українських моряків пішов.

Представники влади України і Росії офіційно питання щодо обміну утримуваними особами 7 вересня не коментують.

Великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся. 30 серпня джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили, що цей обмін відкладається до наступного тижня.

/**/ /**/ /**/ Визволення незаконно утримуваних Росією військовополонених моряків та політв'язнів
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Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

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