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07 Вересень 2019, Київ 17:31
Новини | Політика

Вишинський заявляє, що повернеться в Україну на суд

Головний редактор «РИА Новости Украина» був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії

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Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, який повернувся до Росії в рамках обміну утримуваними особами між Москвою і Києвом, заявляє, що повернеться в Україну, щоб довести свою невинуватість, як тільки буде зрозуміла дата суду в Києві. Він заявив про це 7 вересня в ефірі телеканалу «Росія-24».

«Я буду продовжувати брати участь у судових засіданнях… Хочу довести свою невинуватість, я хочу, щоб суд це визнав», – сказав Вишинський.

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Головний редактор «РИА Новости Украина» був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії.

З Москви до Києва 7 вересня прилетіли 35 українських громадян, зокрема, 24 українські моряки.

Більше не полонені: 35 українців повернулись додому - відео
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Більше не полонені: 35 українців повернулись додому - відео

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28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Водночас суд не зобов’язував Вишинського носити електронний браслет і здавати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО.

Крім держзради, Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.

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