Вишинський заявляє, що повернеться в Україну на суд

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, який повернувся до Росії в рамках обміну утримуваними особами між Москвою і Києвом, заявляє, що повернеться в Україну, щоб довести свою невинуватість, як тільки буде зрозуміла дата суду в Києві. Він заявив про це 7 вересня в ефірі телеканалу «Росія-24».

«Я буду продовжувати брати участь у судових засіданнях… Хочу довести свою невинуватість, я хочу, щоб суд це визнав», – сказав Вишинський.

Головний редактор «РИА Новости Украина» був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії.

З Москви до Києва 7 вересня прилетіли 35 українських громадян, зокрема, 24 українські моряки.

28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Водночас суд не зобов’язував Вишинського носити електронний браслет і здавати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО.

Крім держзради, Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.