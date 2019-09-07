Кремль: обмін з Україною відбувся, списки оприлюднять пізніше

Речник президента Росії Дмитро Пєсков привітав обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом.

«Обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому», – заявив речник Володимира Путіна.

Пєсков, зокрема, підтвердив, що в Росію прибув головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, проте інших учасників обміну не назвав.

«Списки підуть пізніше», – заявив він.

Раніше у московському аеропорту «Внуково» приземлився російський урядовий літак з особами, звільненими в рамках обміну. Український борт приблизно в той же час сів в аеропорту «Бориспіль» під Києвом.

В Україну прибули 35 громадян. У Росію, за попередніми даними, також вилетіло 35 осіб.