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07 Вересень 2019, Київ 15:57
Новини | Політика

Кремль: обмін з Україною відбувся, списки оприлюднять пізніше

Зустріч громадян України, звільнених Москвою, в аеропорту «Бориспіль» у Києві, 7 вересня 2019 року

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков привітав обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом.

«Обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому», – заявив речник Володимира Путіна.

Пєсков, зокрема, підтвердив, що в Росію прибув головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, проте інших учасників обміну не назвав.

«Списки підуть пізніше», – заявив він.

Раніше у московському аеропорту «Внуково» приземлився російський урядовий літак з особами, звільненими в рамках обміну. Український борт приблизно в той же час сів в аеропорту «Бориспіль» під Києвом.

В Україну прибули 35 громадян. У Росію, за попередніми даними, також вилетіло 35 осіб.

Більше не полонені: 35 українців повернулись додому - відео
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Більше не полонені: 35 українців повернулись додому - відео

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