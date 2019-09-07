Український режисер Олег Сенцов зателефонував мамі з літака, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Станом на зараз літак із 35 українцями приземлився в «Борисполі». Їх зустріли рідні й друзі.

У 2015 році Олег Сенцов був засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».