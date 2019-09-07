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07 Вересень 2019, Київ 14:19
Новини | Політика

Рябошапка розповів, що в нього не було проблем через репост про обмін між Україною та Росією

Рябошапка відмовився відповідати на питання, чи була в нього інформація про обмін, чи він «просто репостнув»

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що в нього не було проблем через репост допису про обмін утримуваними особами між Україною та Росією.

«З репостом – ні», – сказав Рябошапка у відповідь на питання Радіо Свобода біля аеропорту «Бориспіль».

Він відмовився відповідати на питання, чи була в нього інформація про обмін, чи він «просто репостнув».

У ніч на 30 серпня новопризначений генеральний прокурор Руслан Рябошапка поширив допис, у якому йшлося, що обмін громадянами між Росією та Україною завершився. Інформація виявилася недостовірною.

Обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією відбувся 7 вересня. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

Перевірка фактів, або спецоперація «Обмін»

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