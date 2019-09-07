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07 Вересень 2019, Київ 17:32
Новини | Політика

Посли країн «Групи семи»: пам’ятаємо про інших в’язнів та очікуємо їхнього негайного звільнення

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) зустрічає повернених із Росії українців

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Посли країн «Групи семи» вітають повернення додому 35 українців, яких утримувала Росія.

«Посли країн G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців та поділяють радість українського народу з приводу їхнього повернення додому. Ми вітаємо українську владу з цим досягненням. Ми пам’ятаємо про інших в’язнів та очікуємо їхнього негайно звільнення», – йдеться в повідомленні послів «Групи семи» у Twitter.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек оцінив обмін утримуваними громадянами як крок до завершення конфлікту між Україною та Росією.

«Вітаю обмін полонених між Україною і Росією, включно з режисером Олегом Сенцовим і українськими моряками, яких затримали минулого року під час інциденту в Керченській протоці. Обмін розцінюю як крок до завершення конфлікту», – написав Петршічек у Twitter.

7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще понад 110 українських громадян на своїй території та в анексованому нею Криму.

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