Посли країн «Групи семи»: пам’ятаємо про інших в’язнів та очікуємо їхнього негайного звільнення

Посли країн «Групи семи» вітають повернення додому 35 українців, яких утримувала Росія.

«Посли країн G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців та поділяють радість українського народу з приводу їхнього повернення додому. Ми вітаємо українську владу з цим досягненням. Ми пам’ятаємо про інших в’язнів та очікуємо їхнього негайно звільнення», – йдеться в повідомленні послів «Групи семи» у Twitter.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек оцінив обмін утримуваними громадянами як крок до завершення конфлікту між Україною та Росією.

«Вітаю обмін полонених між Україною і Росією, включно з режисером Олегом Сенцовим і українськими моряками, яких затримали минулого року під час інциденту в Керченській протоці. Обмін розцінюю як крок до завершення конфлікту», – написав Петршічек у Twitter.

7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще понад 110 українських громадян на своїй території та в анексованому нею Криму.