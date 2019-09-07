Сущенко збирається повернутися до журналістики, Кольченко – до навчання

Кореспондент агентства «Укрінформ» Олександр Сущенко після повернення із російського ув’язнення збирається повернутися до журналістики.
«Звичайно, я й нікуди не йшов від неї (журналістики – ред.). Повернуся в рідне агентство «Укрінформ», – розповів Сущенко журналістам в аеропорту «Бориспіль».
Він заявив, що хоче «поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька», який помер на початку березня 2018 року, коли його син перебував під арештом у Росії.
Інший звільнений українець Олександр Кольченко після п’яти років у в’язниці висловив бажання продовжити навчання в Таврійському національному університеті.
«[Буду вчитися] за тією ж спеціальністю – туризм. [Буду] агентом з організації туризму», – розказав Кольченко.
У відповідь на питання Радіо Свобода, чи збирається він повертатися до анексованого Росією Криму, він заявив: «Коли [президента Росії Володимира] Путіна повалять – обов’язково».
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».
- Російські спецслужби затримали Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим та ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.
- Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у вересні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.
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