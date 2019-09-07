Сущенко збирається повернутися до журналістики, Кольченко – до навчання

Кореспондент агентства «Укрінформ» Олександр Сущенко після повернення із російського ув’язнення збирається повернутися до журналістики.

«Звичайно, я й нікуди не йшов від неї (журналістики – ред.). Повернуся в рідне агентство «Укрінформ», – розповів Сущенко журналістам в аеропорту «Бориспіль».

Він заявив, що хоче «поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька», який помер на початку березня 2018 року, коли його син перебував під арештом у Росії.

Інший звільнений українець Олександр Кольченко після п’яти років у в’язниці висловив бажання продовжити навчання в Таврійському національному університеті.

«[Буду вчитися] за тією ж спеціальністю – туризм. [Буду] агентом з організації туризму», – розказав Кольченко.

У відповідь на питання Радіо Свобода, чи збирається він повертатися до анексованого Росією Криму, він заявив: «Коли [президента Росії Володимира] Путіна повалять – обов’язково».