США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо «нормандського формату» – Волкер

Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо «нормандського формату», повідомив 11 серпня «Голос Америки» з посиланням на спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Дипломат вказав, що перебуває в тісних контактах з європейськими партнерами з цього питання.

10 серпня внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав поранення, повідомив штаб української операції Об’єднаних сил. Після загибелі 6 серпня на Донбасі чотирьох українських військових президент Володимир Зеленський зателефонував лідеру Росії Володимиру Путіну з проханням «вплинути на ту сторону». У прес-службі Зеленського повідомили, що сторони також обговорили необхідність скликання зустрічі в нормандському форматі на рівні глав чотирьох держав – України, Росії, Німеччини та Франції.

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.