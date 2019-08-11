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11 Серпень 2019, Київ 22:04
Новини | Політика

США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо «нормандського формату» – Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер

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Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо «нормандського формату», повідомив 11 серпня «Голос Америки» з посиланням на спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Дипломат вказав, що перебуває в тісних контактах з європейськими партнерами з цього питання.

10 серпня внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав поранення, повідомив штаб української операції Об’єднаних сил. Після загибелі 6 серпня на Донбасі чотирьох українських військових президент Володимир Зеленський зателефонував лідеру Росії Володимиру Путіну з проханням «вплинути на ту сторону». У прес-службі Зеленського повідомили, що сторони також обговорили необхідність скликання зустрічі в нормандському форматі на рівні глав чотирьох держав – України, Росії, Німеччини та Франції.

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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