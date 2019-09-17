(Друкуємо мовою оригіналу)

Президент Украины Зеленский недавно говорил об обсуждении «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки». Ранее Москва потребовала от Киева письменного закрепления этой формулы, предполагающей вначале принятие, воплощение Украиной закона о выборах на Донбассе и потом отвод войска. Далее – выборы. И после признания их ОБСЕ Украина должна предоставить Донбассу особый статус. И лишь потом, по формуле, Украине вернут контроль над государственной границей.

Почему подписание формулы – капитуляция для Украины? И пойдет ли на это президент Зеленский?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассуждали журналист издания «Український тиждень», дончанин Денис Казанский и политолог-международник Виктор Савинок.

– Эта «формула» появилась уже давно. Сейчас она актуализировалась и Путин, каждый раз говоря об Украине, подчеркивает необходимость письменного закрепления реализации «формулы». Критики Зеленского говорят, что ее реализация будет капитуляцией перед Путиным. Неужели сейчас она будет воплощена?

Денис Казанский: Мне сложно сказать на будущее. Но безусловно, это формула не в наших интересах в том виде, в котором ее предлагали. Ее по-разному трактуют, как и Минские соглашения. Например, Леонид Кучма комментировал, что до вывода боевиков с нашей территории не может быть речи о выборах. Зачастую слова спикеров противоречат и мы не знаем, за кем последнее слово.

Я всегда придерживался позиции, что никаких полноценных выборов на этих территориях быть не может, пока там будут оставаться незаконные вооруженные формирования и там нет украинских контролирующих органов.

С этой територии фактически были изгнаны сотни тысяч, если не миллионы, жителей.

– В том числе и вы. Вот вы сможете приехать и принять участие в выборах как избиратель?

Денис Казанский: Это интересно. И далеко не факт. И судя по тому, что заявляют боевики, например, Ходаковский говорил, что они «не допустят участие украинских националистических партий». Для них, наверное, националистические это все, кто более патриотичен ОПЗЖ.

Господин Штайнмайер оторван от наших реалий. Я думаю, все эти люди, которые не бывали на Востоке Украины, не понимают специфики ситуации, не до конца могут ориентироваться в ней.

Они сначала вытеснили украинское население, а теперь говорят, что будут проводить выборы

Выборы на территории, где произошла «этническая чистка», она произошла в мягком варианте, не так, как это было в Хорватии или в Сербии, но нескольких людей показательно убили или запытали «на подвалах», а остальные, видя это, просто имели возможность выехать.

То, что сотни тысяч людей были вынуждены выехать – это неоспоримый факт. Они сначала вытеснили это население, а теперь они говорят, что будут проводить выборы.

– Что изменилось? Поменялась власть в Украине, состоялся обмен. На полном серьезе обсуждают нормализацию отношений с Россией, это терминология того же Путина, какие-то уступки. Хотя Путин за все эти более пяти лет ни на одну ступку не пошел.

Денис Казанский: Конечно. И я не понимаю, почему обмен считается уступкой, ведь это же не подарок. Мы 35 человек забрали и 35 отдали. Я считаю, что обмен был абсолютно правильным. Кто-то из этого выводит целую теорию, что если был обмен, значит должны пойти на какие уступки. А на каком основании мы должны идти на уступки?

– Перестать стрелять. Критики Зеленского постоянно вспоминают ему это выражение, вырванное из контекста.

Сейчас у России не так много инструментов, с помощью которых можно на нас надавить

Денис Казанский: Я считаю, разведение сил это тоже правильно и выгодно нам. Что значит перестать стрелять? Сейчас у России не так много инструментов, с помощью которых можно на нас надавить.

У них было два фактора давления на Украину – военнопленные и постоянные обстрелы.

Экономические рычаги утеряны, раньше они постоянно шантажировали нас газом, то закрытием каких-то поставок. Но в ключевых поставках нет у Украины зависимости. Когда перестали покупать российский газ – никто не замерз, хотя об этом пять лет писали российские СМИ.

То есть, почти нет факторов давления на Украину, кроме силового. Есть обмен пленными, к сожалению, пока еще не все освобождены. И есть разведение сил.

Как только перестанут гибнуть наши военные, будут освобождены наши пленные, у них не останется других факторов шантажа.

Я уверен, что следующий любой правитель в России сразу же убежит с Донбасса

Есть основания считать, что после отведения сил это все так и заморозится. Потому что Россия из Донбасса уходить не планирует. Мы можем на какой-то момент принять факт, что Россия оккупировала эту территорию и должны как-то с этим жить. Может дождаться, пока сменится власть в России, и полностью сменится вектор.

Думаю, Крым никакая власть не будет отдавать, это предмет долгого жесткого торга. Я уверен, что следующий любой правитель в России сразу же убежит с Донбасса.

Слушатель, Луганщина: Я не разделяю оптимизм господина Казанского. Зеленский подпишет и мы начинает делать первые шаги к гражданской войне. Потому что эта «формула Штайнмайера» ведет к этому.

Денис Казанский: Я не могу сказать, что у меня оптимистический настрой, я говорю, что пока ничего не понятно. Но если Зеленский это подпишет и мы будем капитулировать, это приведет к страшным последствиям. Не знаю насчет гражданской войны, но точно будет создана предпосылка для нового Майдана. Легализация оккупации, уступка части суверенитета вызовет огромное недовольство.

– Господин Виктор, дело не только в том, что «формулу Штайнмайера» предложил немецкий политики. Немало политиков, в том числе президент Франции Макрон, по некоторым данным, тоже за нее выступают. Что остается Зеленскому?

«Формула Штайнмайера» была согласована между США и Российской Федерацией

Виктор Савинок: Дело в том, что сама по себе «формула Штайнмайера» это не совсем произведение, которое принадлежит немецкому МИД или Штайнмайеру лично. Это следствие российско-американских переговоров, которые происходили в формате Нуланд-Сурков в 2015 году. В 2016 году эта формула появилась в рамках переговоров «нормандской четверки». То есть, так или иначе эта формула была согласована между США и Российской Федерацией.

– Но разве Курт Волкер поддерживал эту «формулу Штайнмайера»?

Виктор Савинок: От американской стороны, лично от господина Волкера мы слышали лишь слова поддержки территориальной целостности Украины и более того, Курт Волкер неоднократно заявлял, что Украина выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и мяч на стороне Российской Федерации.

Но как мы видим, США за время Дональда Трампа сейчас накануне предвыборной компании требуют быстрых успехов во внешней политике, которые позволят Трампу выступить с более прочными позициями. Кроме того, политическая линия США такая же, как она была при Обаме – постепенный выход из европейских дел остается на повестке дня. И украино-российский конфликт принадлежит к тем багажам, которые США оставляют в Европе, и которые потенциально могут означать для США растраты их внешнеполитического, военного или финансового потенциала.

– Если вы не ошибаетесь, то что остается Зеленскому?

Виктор Савинок: Украинской стороне сейчас нужно определить свои приоритеты. Я считаю, что приоритетом, в первую очередь, должно быть достижение системной деэскалации на Востоке Украины. Ключ от деэскалации находится в Кремле и это мы четко знает. Украинской стороне необходимо настаивать на том, чтобы были совершены любые политические уступки. Одной из основных предпосылок к этому должно быть прекращение огня, контролируемое и верифицированное специальной миссией ОБСЕ.

– Денис, возвращаясь к предыдущим вопросам, по вашему мнению, Зеленский не «сольет» Украину и не пойдет на все эти условия?

Денис Казанский: Я задаю себе вопрос, а зачем ему это нужно, и не

Урок Януковича должен хорошо людям прочистить мозги



могу придумать ответа. Он в этом случае получит огромное количество внутренних проблем, нестабильность. Когда это пытались сделать другие, не получилось. Янукович тогда ошибочно подумал, что если он это сделает, он себе обеспечит долгое стабильное правление. Чем кончилось для него, мы видим.

Урок Януковича должен хорошо людям прочистить мозги.

Я могу понять, зачем Зеленскому отстаивать суверенитет Украины, но я не могу увидеть логических причин сдавать Украину.

Чтобы стать марионеткой Путина? Это очень незавидная судьба. Поэтому если Зеленский не самоубийца, я не вижу смысла ему сливать Украину.

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