У Мінську відбудеться засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі

У столиці Білорусі Мінську 18 вересня відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Як повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, ключовими питаннями зустрічі будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.
Сторона сепаратистів на своїх інформаційних ресурсах повідомляє, що порушуватиме в перебігу засідання ТКГ «питання гарантування безпеки осіб, що підлягають обміну».
Попереднє засідання ТКГ у Мінську проходило 4 вересня. Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік тоді заявив про «певний оптимізм» за результатами останніх засідань у Мінську.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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