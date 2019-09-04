Перемир'я на Донбасі продовжує давати результати – посол Сайдік

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік заявив 4 вересня про «певний оптимізм» за результатами останніх засідань у Мінську.



«Перемир’я, узгоджене ТКГ, що почало діяти 21 липня, продовжує давати результати, попри певне загострення ситуації останніми днями», – сказав представник ОБСЄ в Мінську 4 вересня за підсумками засідання групи.



За останні два тижні, за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, вказав посол Сайдік.



Він також відзначив позитивну динаміку щодо реалізації рішень з відновлення моста в Станиці Луганській. «Наразі розмінування підходів до мосту завершено. Триває демонтаж фортифікаційних споруд, що дасть змогу розпочати підготовку та виконання ремонту», – відзначив представник ОБСЄ.

Речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер наголосила, що «аби роботи (з ремонту мосту в Станиці Луганській – ред.) було завершено до кінця осені, українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних». «Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю деполітизовано», – вказала речниця у фейсбуці.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації 1 вересня повідомила про саботаж початку ремонту зруйнованого мосту в Станиці Луганській з боку бойовиків. В той же час представники «ЛНР» у СЦКК заявляли про невиконання Україною зобов’язань, запевняючи, що вони їх виконують.

Про те, що бойовики заважають почати роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, 29 серпня повідомляла також речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту, попереднє розмінування місцевості навколо нього та демонтаж фортифікаційних споруд.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.