У Мінську почалося засідання контактної групи – речниця Кучми

У Мінську 4 вересня почалася зустріч Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила речниця експрезидента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Інформацію також підтверджує Міністерство закордонних справ Білорусі.

Востаннє ТКГ засідала у Мінську 21 серпня, а 29 серпня з ініціативи української сторони відбулася відеоконференція контактної групи з запрошенням представників ОРДЛО.

На переговорах йшлося, зокрема, про дотримання режиму тиші, ремонт мосту у Станиці Луганській і обмін утримуваними особами.