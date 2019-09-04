Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Вересень 2019, Київ 14:28
Новини | Політика

У Мінську почалося засідання контактної групи – речниця Кучми

Востаннє ТКГ засідала у Мінську 21 серпня, а 29 серпня відбулася відеоконференція контактної групи

Дивитись коментарі

У Мінську 4 вересня почалася зустріч Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила речниця експрезидента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Інформацію також підтверджує Міністерство закордонних справ Білорусі.

Востаннє ТКГ засідала у Мінську 21 серпня, а 29 серпня з ініціативи української сторони відбулася відеоконференція контактної групи з запрошенням представників ОРДЛО.

На переговорах йшлося, зокрема, про дотримання режиму тиші, ремонт мосту у Станиці Луганській і обмін утримуваними особами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG