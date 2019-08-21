ОБСЄ: поточне перемир’я на Донбасі є «найдієвішим»

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік назвав «найдієвішим» оголошене від 21 липня перемир’я на Донбасі. Він сказав про це 21 серпня у Мінську після засідання Тристоронньої контактної групи.

За словами Сайдіка, порушень режиму тиші тепер менше, ніж раніше, протягом місяця немає жертв серед цивільних, хоча одна людина була поранена.

Речниця представника України на переговорах Дарка Оліфер також заявила про «сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі» оголошеного місяць тому режиму тиші.

«Тристороння контактна група відзначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі, хоча, на жаль, не обійшлося без втрат. Подальше безстрокове дотримання режиму тиші є особливо важливим у контексті початку нового навчального року», – написала вона у фейсбуці.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.