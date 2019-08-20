Докази Forensic Architecture про участь Росії у війні на Донбасі підуть до суду – Кермоуд

Лондон – Дослідницька група Forensic Architecture, яка базується у британській столиці, повідомила, що спрямує до суду нові докладні докази безпосередньої участі регулярного російського війська у збройному конфлікті на сході України. Ці докази, у свою чергу, будуть використані, аби підсилити судовий позов проти Російської Федерації від бійців українського добровольчого батальйону «Донбас» до Європейського суду з прав людини.

Докази лондонської дослідницької групи Forensic Architecture, які були ретельно зібрані з відкритих джерел і детально систематизовані, подають повну картину російської участі у битві під Іловайськом 2014 року. У цих доказах також існує цілком новий момент, пов’язаний з участю у бойових діях на території України російського танку, який на той час мала на озброєнні лише армія Російської Федерації.

Поміж доказів, поданих лондонськими дослідниками з групи Forensic Architecture, постають численні супутникові зйомки колон російської бронетехніки, яка в’їздить на територію України. Всі ці докази подаються до розгляду судової справи Європейським судом з прав людини. Але докази не є закритими даними – з ними можна ознайомитись на відкритій платформі в інтернеті.

З огляду на те, що Росія вперто відкидає свою військову присутність в Україні, встановлення і беззаперечні докази участі російських військових у бойових діях на території України стають ключовими для судового позову і його розгляду органами судочинства. Саме для цього Європейський центр захисту прав людини (EHRAC), який допомагає бійцям з українського батальйону «Донбас» подати позов до Європейського суду, дав завдання лондонській дослідницькій групі Forensic Architecture зібрати надійні докази участі російського війська у битві під українським містом Іловайськ.

Кореспондент Радіо Свобода поговорив із керівником відділу програмного забезпечення дослідницької групи Forensic Architecture, новозеландським фахівцем Лакланом Кермоудом. Він був надзвичайно задоволений тим, що копітка робота його колег врешті дала результати, які буде використано для підкріплення судового позову українських добровольців.

«Вже оприлюднене наше найостанніше розслідування битви під Іловайськом у східній Україні 2014 року»:

– Що нового було виявлено фахівцями Forensic Architecture під час розслідування подій, пов’язаних з битвою під Іловайськом 2014 року?

– Однією із цілей розслідування було опрацювати і подати інформацію з відкритих джерел, яку було зібрано у час, коли відбувався бій під Іловайськом. Ми отримали всю відповідну інформацію і систематизували все здобуте так, щоб все це можна було перевірити, зіставляючи один факт з іншим фактом. Отож, тоді як загальна картина того, що відбулося під час битви під Іловайськом, не змінилась значним чином, принаймні у середовищі дослідників відкритих джерел, ми додали дещо новий кут зору.

На додаток з цього питання попередньо вже було здійснено багато роботи, зокрема дослідниками групи Bellingcat, отож картина того, що відбулося під Іловайськом, висувається нами на підставі того, що ми, власне, знайшли. І, як на загал, наші докази, які формують цю загальну картину, не надто відрізняються від тих висновків, про які свого часу повідомили фахівці Bellingcat.

Еліот Гіґґінс з Bellingcat: Насправді прекрасна робота від @ForensicArchi, які використували відкритий вихідний матеріал з України для встановлення участі Росії в конфлікті, також багато можливих застосувань технології в майбутньому

Ми додали відео до інтерактивної платформи, яка дозволила визначити все те, що відбувалося у конкретних часових і географічних рамках

Ми використали так звану «геолокацію», аби точно визначити місцезнаходження багатьох джерел, з яких ми брали інформацію, а також використати ці джерела для підкріплення поданої інформації. Наприклад, відео понівечених уламків танку з одного джерела було зіставлене з відео тих самих уламків з іншого джерела. Потім ми вже додали всі ці відео до інтерактивної платформи, яка дозволила, так би мовити, визначити все те, що відбувалося у конкретних часових і географічних рамках.

– У чому, на вашу думку, полягає важливість того, що виявило дослідження Forensic Architecture?

Постають конкретні докази використання росіянами нового типу танку Т-72В3 на українській території

– Знов-таки, однією з головних цілей цього розслідування було зібрати всю інформацію, яку лише можна було знайти у відкритих джерелах, і подати все це у такому форматі, який міг би зіставлятися і перевірятися у процесі судового розгляду справи. Тут ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами з Європейського центру захисту прав людини (EHRAC). Отож, говорячи про важливість цих доказів, які ми зібрали, за умов того, що загальна картина того, що відбулося під Іловайськом 2014 року, не зазнала якихось кардинальних змін, полягає у нових деталях, які стосуються тих подій. Наприклад, у плані того, що ми здобули, постають конкретні докази використання росіянами нового типу танку Т-72В3 на українській території.

Всі ці докази вже зібрані і систематизовані у такий спосіб, аби все це можна було б доволі просто дістати і зіставити з іншими доказами

Але я ще хочу наголосити на самій важливості того, що всі ці докази вже зібрані і систематизовані у такий спосіб, аби все це можна було б доволі просто дістати і зіставити з іншими доказами, і врешті все це було б подано судовим чинникам для розгляду різних справ, пов'язаних з усім цим.

– Якими, на вашу думку, можуть бути кроки у відповідь з боку Європейського суду, якщо Росія не виконуватиме його рішення, посилаючись на те, що ці рішення буцімто «порушуватимуть» російське законодавство?

– Це питання стоїть за межами компетенції дослідницької групи Forensic Architecture. Я не є правником чи фахівцем з питань судочинства, отож я, чесно кажучи, не маю чіткої і докладної відповіді на це запитання.

– Розкажіть про те, чим саме займається група Forensic Architecture, яка методологія ваших досліджень і хто входить до складу групи?

Розслідування подій, пов’язаних з битвою під Іловайськом, може слугувати яскравим прикладом нашої діяльності

– Дослідницька група Forensic Architecture – це агенція, яка базується у Лондоні, а саме при університеті Ґолдсміта. Ми розглядаємо випадки порушення прав людини, використовуючи методи відтворення подій у просторі. Forensic Architecture також здійснює інноваційні проекти із застосуванням новітніх технологій, беручи матеріали з відкритих джерел. Власне, розслідування подій, пов’язаних з битвою під Іловайськом, може слугувати яскравим прикладом нашої діяльності.

Хочу навести приклад нової технології, яку було використано саме для дослідження цього питання. Йдеться, зокрема, про елементи машинного вивчення, коли застосовується метод детального розгляду комп’ютерною програмою тих даних, які до неї завантажуються. І саме на підставі цього аналізується все те, що було помічено у процесі обробки даних.

Ідеться про цілу сукупність завантажених даних – від фото і відео до будь-якої інформації, знайденої у відкритих джерелах

Тут йдеться про цілу сукупність завантажених даних – від фото і відео до будь-якої інформації, знайденої у відкритих джерелах. У складі нашої дослідницької групи ми маємо правників, журналістів-розслідувачів, тих, хто знімає кіно, а я, зокрема, є розробником програмного забезпечення. Отож ідея нашої роботи полягає у поєднанні всіх цих фахівців та їхнього досвіду з тим, аби здійснювати ретельні дослідження випадків порушень прав людини, використовуючи масив інформації як первинний матеріал.