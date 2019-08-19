Forensic Architecture презентувала платформу з доказами участі Росії в боях за Іловайськ

Базована в Лондоні дослідницька група Forensic Architecture презентувала інтерактивну відеоплатформу з доказами участі російської військової техніки в боях за Іловайськ Донецької області у 2014 році.

Дослідники заявили, що платформа дозволяє проаналізувати понад 150 інцидентів під час боїв за Іловайськ.

«Forensic Architecture зібрала найповніші докази присутності російських військовослужбовців і техніки на полі битв. Загалом ми зібрали свідчення присутності майже 300 російських військових транспортних засобів навколо українських міст Іловайськ і Луганськ», – розповіли дослідники.

Учасники групи збирають дані для підтримки позову в Європейському суді з прав людини. Справа пов’язана із захопленням у полон та ув’язненням українських бійців-добровольців під час боїв за Іловайськ.

Група Forensic Architecture використала програмне забезпечення, яке дозволило проаналізувати 2 500 годин відео, опублікованих жителями регіону на YouTube під час боїв.

Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.