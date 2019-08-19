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Британское издание The Guardian опубликовало очередное доказательство российского военного присутствия на Донбассе. Со ссылкой на лондонскую исследовательскую группу Forensic Architecture, журналисты показали танк Т-72Б3 на Донбассе. Новую модель танка в то время использовали только российские военные. Этот факт стал частью доказательной базы в иске бойцов батальона «Донбасс» в Европейский суд по правам человека – иск этот и против России, и против Украины.

Миру в который раз показали доказательства участия российских солдат в войне на Донбассе. Британская газета The Guardian опубликовала результаты работы исследовательской группы Forensic Architecture, которая, в частности, создала трехмерную модель новейшего российского танка Т-72Б3 и после анализа опознала ее на фотографиях и видео как украинских военных, так и российских телеканалов в районе Иловайска в августе 2014 года.

Интерактивная платформа Forensic Architecture позволяет проанализировать 150 инцидентов, имевших место в ходе Иловайского котла.

«Forensic Architecture собрала полные доказательства присутствия российских военнослужащих и техники на поле сражений. В целом мы собрали свидетельства присутствия почти 300 российских военных транспортных средств вокруг украинских городов Иловайск и Луганск», – рассказывают исследователи.

Этот материал – часть доказательств в деле 25 украинских добровольцев батальона «Донбасс» против государств Украина и Россия. Его сейчас рассматривает по сути Европейский суд по правам человека.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​В чем добровольцы обвиняют Россию и Украину

Все 25 добровольцев пережили ужасы плена после Иловайского котла. Их интересы в Европейском суде по правам человека представили Украинская правовая консультативная группа (УПКГ) вместе с Европейским адвокационным центром по правам человека.

Надежда Волкова, директор УПКГ, рассказала нам, что жалобу подали против двух государств – Российской Федерации и Украины. «Дело касается именно нарушений прав человека, которые они испытали во время пребывания в плену, – говорит Волкова. – Нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека – это запрет пыток. То есть их очень сильно пытали. Жалуемся на незаконное задержание этих людей».

На государство же Украина добровольцы жалуются из-за того, что не было проведено эффективное расследование событий, и виновные не были наказаны.

Именно эти доказательства беспрекословно подтверждают участие, в частности с теми танками и оружием, в каких руках это оружие было: в руках кадровых российских военных

Надежда Волкова сообщила, что до этого дела свидетельства российского военного присутствия на Донбассе были разрознены. Сейчас факты систематизировали и расположили по порядку: от момента вторжения до трагедии в Иловайском котле.

«Есть множество разных видео, множество заявлений по поводу присутствия Российской Федерации, по поводу вторжения. Но именно эти доказательства, которые мы предоставили с помощью Forensic Architecture, беспрекословно подтверждают участие, в частности с теми танками и оружием, в каких руках это оружие было: в руках кадровых российских военных, потом оно перешло к сепаратистам. Все это подтверждено именно этими доказательствами», – говорит Волкова.

«Россия уважает право силы, а не силу права» – Василенко

Юрист Владимир Василенко, профессор Киево-Могилянской академии и судья трибунала по бывшей Югославии считает, что все доказательства участия России в войне полезны, и использовать их необходимо максимально. Хотя шансов на реакцию Кремля – если добровольцы суд выиграют – и мало.

Единственный путь заставить Россию восстановить международный правопорядок, остановить агрессию и осуществить компенсации, – это усиление санкций против этого государства

«Наличие таких решений и факт их невыполнения, отказ от исполнения Российской Федерацией, создают правовое основание для усиления санкций против Российской Федерации. На мой взгляд, единственный путь заставить Россию восстановить международный правопорядок, остановить агрессию и осуществить компенсации, – это усиление санкций против этого государства. Потому что, к сожалению, Россия не уважает международное право. Она уважает право силы, а не силу права», – прокомментировал Василенко.

Надежда Волкова отмечает, что главная цель этого дела – отнюдь не денежные выплаты.

Наша цель – показать всему международному сообществу , что Россия является частью этого конфликта, то у нас тут не гражданская война

«Наша цель здесь – показать всему международному сообществу то, что действительно Россия является частью этого конфликта, мы доказывали ее контроль эффективный, что у нас тут не гражданская война и что Россия играет главнейшую роль в этом конфликте. И во-вторых, мы хотели показать украинским судам и следователям, которые будут когда-то расследовать и рассматривать такие дела, как это надо делать профессионально с международной точки зрения, чтобы это использовать как стандарт», – говорит Волкова.

Кстати, размер компенсаций, запрошенных добровольцами, – от 20 до 100 тысяч евро каждому.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)