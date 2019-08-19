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19 Серпень 2019, Київ 21:17
Донбас.Реалії

Доказательства от Forensic Architecture беспрекословно подтверждают действия россиян в Иловайске – юрист

Плакаты на ограде посольства России в Украине во время акции «Путин, за Иловайск ответишь». Киев, 29 августа 2018 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Британское издание The Guardian опубликовало очередное доказательство российского военного присутствия на Донбассе. Со ссылкой на лондонскую исследовательскую группу Forensic Architecture, журналисты показали танк Т-72Б3 на Донбассе. Новую модель танка в то время использовали только российские военные. Этот факт стал частью доказательной базы в иске бойцов батальона «Донбасс» в Европейский суд по правам человека – иск этот и против России, и против Украины.

Миру в который раз показали доказательства участия российских солдат в войне на Донбассе. Британская газета The Guardian опубликовала результаты работы исследовательской группы Forensic Architecture, которая, в частности, создала трехмерную модель новейшего российского танка Т-72Б3 и после анализа опознала ее на фотографиях и видео как украинских военных, так и российских телеканалов в районе Иловайска в августе 2014 года.

Интерактивная платформа Forensic Architecture позволяет проанализировать 150 инцидентов, имевших место в ходе Иловайского котла.

«Forensic Architecture собрала полные доказательства присутствия российских военнослужащих и техники на поле сражений. В целом мы собрали свидетельства присутствия почти 300 российских военных транспортных средств вокруг украинских городов Иловайск и Луганск», – рассказывают исследователи.

Этот материал – часть доказательств в деле 25 украинских добровольцев батальона «Донбасс» против государств Украина и Россия. Его сейчас рассматривает по сути Европейский суд по правам человека.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

В чем добровольцы обвиняют Россию и Украину

Все 25 добровольцев пережили ужасы плена после Иловайского котла. Их интересы в Европейском суде по правам человека представили Украинская правовая консультативная группа (УПКГ) вместе с Европейским адвокационным центром по правам человека.

Надежда Волкова, директор УПКГ, рассказала нам, что жалобу подали против двух государств – Российской Федерации и Украины. «Дело касается именно нарушений прав человека, которые они испытали во время пребывания в плену, – говорит Волкова. – Нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека – это запрет пыток. То есть их очень сильно пытали. Жалуемся на незаконное задержание этих людей».

Надежда Волкова, директор Украинской правовой консультативной группы
Надежда Волкова, директор Украинской правовой консультативной группы

На государство же Украина добровольцы жалуются из-за того, что не было проведено эффективное расследование событий, и виновные не были наказаны.

Именно эти доказательства беспрекословно подтверждают участие, в частности с теми танками и оружием, в каких руках это оружие было: в руках кадровых российских военных
Надежда Волкова

Надежда Волкова сообщила, что до этого дела свидетельства российского военного присутствия на Донбассе были разрознены. Сейчас факты систематизировали и расположили по порядку: от момента вторжения до трагедии в Иловайском котле.

«Есть множество разных видео, множество заявлений по поводу присутствия Российской Федерации, по поводу вторжения. Но именно эти доказательства, которые мы предоставили с помощью Forensic Architecture, беспрекословно подтверждают участие, в частности с теми танками и оружием, в каких руках это оружие было: в руках кадровых российских военных, потом оно перешло к сепаратистам. Все это подтверждено именно этими доказательствами», – говорит Волкова.

«Россия уважает право силы, а не силу права» – Василенко

Юрист Владимир Василенко, профессор Киево-Могилянской академии и судья трибунала по бывшей Югославии считает, что все доказательства участия России в войне полезны, и использовать их необходимо максимально. Хотя шансов на реакцию Кремля – если добровольцы суд выиграют – и мало.

Владимир Василенко, судья трибунала по бывшей Югославии
Владимир Василенко, судья трибунала по бывшей Югославии

Единственный путь заставить Россию восстановить международный правопорядок, остановить агрессию и осуществить компенсации, – это усиление санкций против этого государства
Владимир Василенко

«Наличие таких решений и факт их невыполнения, отказ от исполнения Российской Федерацией, создают правовое основание для усиления санкций против Российской Федерации. На мой взгляд, единственный путь заставить Россию восстановить международный правопорядок, остановить агрессию и осуществить компенсации, – это усиление санкций против этого государства. Потому что, к сожалению, Россия не уважает международное право. Она уважает право силы, а не силу права», – прокомментировал Василенко.

Надежда Волкова отмечает, что главная цель этого дела – отнюдь не денежные выплаты.

Наша цель – показать всему международному сообществу , что Россия является частью этого конфликта, то у нас тут не гражданская война
Надежда Волкова

«Наша цель здесь – показать всему международному сообществу то, что действительно Россия является частью этого конфликта, мы доказывали ее контроль эффективный, что у нас тут не гражданская война и что Россия играет главнейшую роль в этом конфликте. И во-вторых, мы хотели показать украинским судам и следователям, которые будут когда-то расследовать и рассматривать такие дела, как это надо делать профессионально с международной точки зрения, чтобы это использовать как стандарт», – говорит Волкова.

Кстати, размер компенсаций, запрошенных добровольцами, – от 20 до 100 тысяч евро каждому.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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