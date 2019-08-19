Чи планує Росія об’єднання угруповань «ДНР» і «ЛНР»?

Угруповання російських гібридних сил «ДНР» і «ЛНР» «об’єднують» залізниці. Новостворений так званий «концерн» очолив громадянин Росії, який раніше обіймав таку «посаду» в анексованому Криму. Що стоїть за цією ініціативою російських кураторів бойовиків, які вантажі перевозять залізницею з Росії на окуповані території і назад і чи не буде після цього об’єднання угруповань російських гібридних сил «ЛНР» і «ДНР» в єдину структуру? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

​Окупована Ясинувата. Порожній залізничний вокзал, кілька пасажирів на пероні. Бабуся, яка чекає на електропоїзд, розповідає: до початку бойових дій це місце було заповнене людьми.

«Повні електрички (були – ред.), сісти на лавці на цьому вокзалі… Місця не було», – розповідає вона.

Ясинувата – найближча до Донецька залізнична станція, що працює. Електрички звідси ходять до Дебальцева, Іловайська і Луганська. Ще один пасажир – житель підконтрольної бойовикам частини Донецької області – каже: зручно, але погано, що електропотяги не ходять до Донецька.

Росіянин, який працював в анексованому Криму, очолив «об’єднану» залізницю в ОРДЛО

У поїздах – переважно пенсіонери, які їдуть безкоштовно. Пасажирські перевезення тут – не головний актив, вважають опитані «Донбас.Реалії» експерти. З прицілом на нарощування вантажоперевезень угруповання «ЛНР» і «ДНР» оголосили про «об’єднання» залізниць.

«Завезення, відвезення товарів, експорт, імпорт – обов’язково. Ми – практично одне ціле, і у нас без цього просто не можна: одні артерії, одні, так би мовити, ресурси – як людські, так і сировинні. Обов’язково потрібне спрощення перевезень і відкритість в шляхах сполучення, обов'язково треба об’єднати», – вважає житель Донецька.

Керівником так званого «концерну» «Залізні дороги Донбасу» став громадянин Росії Василь Назарян. До цього він керував залізничним сполученням в анексованому Криму, а ще раніше – на Кавказі.

«Концерн, який очолила людина, яку прислали з Російської Федерації. Він же з’явився там не з ініціативи «урядів» «ДНР» та «ЛНР», які створювали цей «концерн», а за вказівкою ФСБ», – каже співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Владислав Зимовець.

«Завдання Росії зараз, на підставі того, що в тих же Мінських угодах є пункт про так зване «транскордонне співробітництво» між цими невизнаними «республіками» і російськими областями, – налагодити активний рух вантажів між Росією і цими невизнаними «республіками», – додає фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

Вигода для Росії?

Завдання Росії зараз – налагодити активний рух вантажів між Росією і невизнаними «республіками»

Вугілля і метал – вже головний нелегальний експорт з окупованої частини Донбасу до Росії, розповіли «Донбас.Реалії» в українському Інституті стратегічних досліджень. Після так званої «блокади» Росія налагодила постачання сировини на захоплені металургійні заводи, в тому числі в Алчевську і Єнакієвому. Зараз вони працюють на 25 відсотків довоєнного рівня, переконує представник Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Бережний. За його словами, готова продукція повертається до Росії. Але один зі сценаріїв Кремля – скасування «блокади» і продаж донбаського металу в інші країни через Україну.

«Росіяни кажуть: ми будемо самі постачати руду, переробляти її і продавати як через вашу мережу збуту. Гроші, які ми отримаємо, ми будемо давати регіону ОРДЛО, таким чином вони стають автономними економічно. Таким чином він повністю стає замороженим конфліктом, тобто Україна сама, по суті, фінансує, щось схоже на Придністров’я, там теж є металургійний завод, один з наповнювачів бюджету, і який так само діє через Молдову», – каже представник Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Бережний.

Восени 2017 року Росія побудувала близько 140 кілометрів нової залізниці – в обхід України. Вона, за словами Бережного, фактично позбавила Київ контролю за переміщенням вантажів на Донбас і спростила логістику для Росії.

«Створена система, яка дозволяє підтримувати відсотків певно на 50 економіку ОРДЛО за допомогою транспортування цієї сталі», – каже Бережний.

Залізниця прив’яже ОРДЛО до економіки Росії – експерт

Як розповіли «Донбас.Реалії» в Інституті стратегічних досліджень, Росія на утримання окупованої частини Донбасу на рік витрачає до 2 мільярдів доларів. У планах, додають, – витрати значно скоротити і якщо повернути Донбас в Україну на своїх умовах не вийде, залізниця може стати лише першим етапом в об’єднанні угруповань «ЛНР» і «ДНР».

«З точки зору економічної доцільності, підтримки якогось мінімального порядку на цих територіях – існування двох цих «республік» не має ніякого сенсу в розумінні Москви. Єдиний сенс, який дозволяє ніби тримати їх окремо – саме надія на те, що вони зможуть, кожна по-своєму, увійти до складу України через зміни в нашій Конституції», – зауважує фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

Залізниця стане додатковим сполучником, який прив’яже території ОРДЛО до російської економіки

Водночас представник Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Бережний додає: у випадку об’єднання територій Донбасу, які контролюють російські гібридні сили, з Києвом – залізниця може зіграти одну з ключових ролей інтеграції ОРДЛО в російську економіку.

«Якщо Україна вже визнає і починає процес об’єднання, реінтеграції на російських умовах, то ця залізниця стане додатковим сполучником, який допоможе не просто контролювати, а, по суті, єдиною артерією, яка прив’яже території ОРДЛО до російської економіки», – каже Ярослав Бережний.

Залізничний вокзал в Донецьку не працює з 2014 року. У серпні бойовики вкотре пообіцяли запустити звідти кілька електричок. Але навіть якщо це станеться – до Ясинуватої і далі до Луганська через бойові дії і пошкодження залізниці на лінії фронту вони не зможуть доїхати.

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