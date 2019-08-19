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19 Серпень 2019, Київ 12:07
Донбас.Реалії

«Навколо – руїни». Як живуть в окупованому прикордонні з Росією

Лисиче, Амвросіївський район, Донецька область

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Майже 5 років тому закінчилися активні бойові дії на українсько-російському кордоні, після чого ЗСУ втратили контроль над значною її частиною. Зараз це одночасно й тил угруповань російських гібридних сил «ЛНР» і «ДНР», й канал поставки зброї і боєприпасів з боку Росії, зауважуть експерти. Чим живуть в окупованих українських селах на кордоні і яка військова активність триває тут на п'ятому році війни? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

До українсько-російського кордону розбитою дорогою з села Лисиче – менше за десять кілометрів. Тепер це – глибокий тил бойовиків. Очевидних слідів війна тут не залишила. Місцеві жителі кажуть, що війна їх мало зачепила.

«Нас мало зачепило. Єдине – була велика трагедія, яка трапилася на залізниці, на переїзді. Було розбите, і тоді снаряди літали», – каже жителька Лисичого.

Місцеві згадують знищену поблизу села колону бойовиків.

«Перехрестя, у той бік – Ростов, Амвросіївка, село Калинове. І безпосередньо зупинка «село Лисиче» відразу», – продовжує жінка.

Тоді в українській РНБО заявили: знищили 20 одиниць техніки. Майже одразу після бою 23 серпня 2014 року Нацгвардія покинула блокпост, залишивши багато речей.

Під час Іловайської трагедії на цьому перехресті була розбита колона військової техніки
Під час Іловайської трагедії на цьому перехресті була розбита колона військової техніки

Зараз в селі звучать хіба що далекі відголоски війни. Лисичанці кажуть: чують і розпізнають за звуком, де Маріуполь, де Донецьк, а де Ясинувата. За їхніми словами, в Лисичому майже не залишилося чоловіків, а молодь переважно виїхала до Росії, бо немає роботи.

Ваш чоловік на заробітках, так?
Так.
А де він, ким працює?
Він – зварювальник у мене в Москві.

Усе життя селян пов’язане з близькістю до російського кордону. Туди прямують усі. Жителька Лисичого розповіла кореспондентам «Донбас.Реалії», що зазвичай з Росії привозить додому продукти – ковбасу, сир та масло.

«За акції продукти (купуємо – ред.). Що дешевше, тому що у нас тут дуже дорого. Пенсії не вистачає», – каже жінка.

Жительки Лисичого
Жительки Лисичого

Дехто з селян розповідає, що їздить до Росії купувати одяг і техніку, бо там «дешевше і більший вибір». Контроль проходять із українськими паспортами. Жаліються, що процес задовгий, особливо якщо їхати власним авто.

«Черга велика. Є у нас дві: одна називається «спрощенка» (рос. – «упрощенка» – ред.), там швидше, хто без транспорту. А хто на транспорті – то прохід центральний. Там складніше. Дуже довго», – додає ще одна місцева жителька.

Залізницею завозяться боєприпаси для бойовиків – ГУР Міноборони

У кількох сотнях метрів від села – залізнична колія. Жителі Лисичого кажуть, що через неї проходить усього одна електричка – від Ясинуватої до російської Успенської.

А товарні вагони їздять?
Їздять.
Не помічали, що везуть в Росію, з Росії?
Видно, якийсь обмін йде. Щось нам везуть, щось ми веземо.

Саме залізницею завозяться боєприпаси, які використовуються в повсякденній бойовій діяльності і під час бойових дій
Вадим Скібіцький

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, саме залізничні колії зараз найактивніше використовують для переміщення вантажів через непідконтрольну Києву ділянку кордону. До Росії везуть 15% видобутого вугілля і продукцію заводів, за цими даними, з Росії – усе, що потрібно для війни.

«Саме залізницею завозяться боєприпаси, які потім використовуються в повсякденній бойовій діяльності і під час бойових дій. Кількість військових вантажів дещо зменшилася. Це насамперед пов’язано з тим, що немає активних бойових дій. Крім того, на території окупованих районів 1-го і 2-го АК створений запас матеріальних засобів, який дозволяє вести бойові дії цим корпусам протягом 14 діб», – зауважує спікер ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міноборони України
Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міноборони України

ОБСЄ моніторить кордон лише вдень і лише на пунктах пропуску. Все ж спостерігачі за допомогою безпілотників фіксували колони техніки в обхід пунктів пропуску. В місії фіксували: торік таких випадків було щонайменше вісім.

«Колони були високоорганізовані. Їхали вночі на ділянках, де немає офіційних пунктів пропуску. Ці колони, схоже, складалися з машин військового типу», – каже колишній перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Гуґ (в 2014–2018 роках).

Цього року теж зафіксували такі випадки, про це в ОБСЄ повідомили у відповідь на запит журналістів проєкту «Донбас.Реалії».

«За спостереженнями місії, останній такий випадок мав місце вночі 22 липня 2019 року, коли БПЛА СММ виявив автоколону з 8 вантажівок, які стояли розвернуті у східному напрямку на ґрунтовій дорозі вздовж лісосмуги поряд із неконтрольованою ділянкою кордону з Російською Федерацією, приблизно за 2 кілометри на південний схід від населеного пункту Степне (Донецька область)», – йдеться у відповіді голови прес-служби СММ ОБСЄ в Україні Драгани Ніколіч-Соломон.

/**/ /**/ /**/ Ілюстративне фото. Волонтери спільноти «Інформнапалм» нарахували мінімум 9 різних типів безпілотних літальних апаратів, які були виготовлені в Росії і помічені на Донбасі
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Не перетинаючи кордон, українську територію постійно моніторить російська авіація, розповідають в ГУР Міноборони.

«З початку цього року ми зафіксували понад 70 випадків, коли застосовувалися літаки-розвідники. Насамперед Су-24МР, Іл-20, які здійснювали розвідку нашої території і в окремих випадках наближення до державного кордону становило 15 кілометрів і менше. Противник, по суті, бачить і може вести розвідувальну діяльність стосовно угруповання наших військ», – каже спікер ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Навколо – руїни»

Для жителів окупованого Лисичого в останні роки перетин кордону став щоденною справою. І тут сподіваються на зміни.

«Щоб робочі місця якісь… Щось відкривалося, а не закривалася і не знищилося остаточно. Навколо – руїни тільки стоять», – розповідає жителька Лисичого.

408 кілометрів непідконтрольного Україні кордону залишаються каналом постачання зброї і техніки, наголошують в ГУР. Від початку року, за даними цього управління, завезли 50 тисяч тонн паливо-мастильних матеріалів, більш ніж дві тисячі тонн боєприпасів і десятки бронемашин, танків і артсистем.

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