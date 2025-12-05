На Чернігівщині 90% абонентів залишилися без світла через аварію – обленерго

У Чернігівській області без електропостачання 5 грудня залишилися 90% абонентів, повідомили в місцевому обленерго.

«О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики України повідомило, що через російські обстріли енергетичної інфраструктури зранку 5 грудня без електропостачання залишилися споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

У відомстві вказали, що в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.