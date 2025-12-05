Після ударів РФ у шести областях застосовуються аварійні відключення – Міненерго

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури зранку 5 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

«На пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання», – вказано в повідомленні.

У відомстві вказують, що в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

«Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», – нагадують у Міненерго.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.