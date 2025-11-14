Росія завдала по Києву масованого удару: пожежі майже у всіх районах, кількість загиблих зростає

У ніч проти 14 листопада Росія завдала нового масованого удару по Києву. Агресор застосував ракети та дрони, тривога пролунала у столиці о 23:50 і тривала понад п'ять годин, до 5 ранку.

За даними місцевої влади станом на 6 ранку, наслідки ліквідовують у 9 з 10 районів столиці, 1 людина загинула, 25 постраждали. Станом на 8 ранку, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, кількість загиблих зросла до трьох.

Атаки зазнали і п'ять районів Київської області, відомо про шістьох постраждалих.



Радіо Свобода збирає головне про наслідки атаки.

Пожежі по всьому Києву, троє загиблих, десятки постраждалих

У Києві наслідки російської атаки, як повідомляє ДСНС, зафіксовані майже у всіх районах, у 9 з 10, – за виключенням Печерського.

«1 людина загинула, щонайменше 24 травмовані внаслідок атаки РФ. Понад 40 людей врятували підрозділи ДСНС», – повідомили рятувальники інформацію станом на 6 ранку.



За словами голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, серед постраждалих є десятирічна дитина та вагітна жінка.

Кількість загиблих зросла до трьох, повідомив о 8 ранку мер Києва Віталій Кличко.

«Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть», – зазначив він.

Зросла і кількість постраждалих, до 26, серед них діти 7 і 10 років. Дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Дніпровський район

Ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв м. Врятовано 17 людей.

За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв м. Зафіксовано часткове руйнування на 19 та 21 поверхах.

Горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв м.

Дарницький район

Займання площею 5 кв м на території школи.

Деснянський район

Загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 – евакуйовано.

За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. 1 людина загинула. Врятовано 14 людей, з них 1 дитина, 1 особу деблоковано з-під завалів.

Солом'янський район

Загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб.

Святошинський район

Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.

Ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19-го поверху.

Голосіївський район

Падіння уламків на території лікарні.

За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.

Шевченківський район

Ліквідовано загоряння на відкритій території.

Оболонський район

Влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.

Подільський район

Влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.

Перебої з теплом, перекриття доріг

Тепло

Унаслідок масованої атаки Росії у Києві пошкоджені ділянки теплових мереж, повідомив Віталій Кличко.

За його словами, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє опалення у частині будівель.

Транспорт

У КМДА повідомили про зміни руху автобусів, трамваїв та тролейбусів через нічну російську атаку.

Із затримкою курсують:

автобуси №№ 33, 63, 81;

трамваї №15;

тролейбуси №№6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37-А.

Через перекриття руху транспорту на ділянці дороги від вул. Глибочицької до вул. Соляної автобуси № 14-Т, 112, 119 курсують:

№14-Т – до Лук’янівської площі;

№119 – до Повітрофлотського шляхопроводу;

№112 – до ст. м. «Контрактова площа».

Також затримуються автобуси №20, маршрут наразі змінений – без заїзду на Столичне шосе.

Атака на Київську область: наслідки

Через російську атаку на Київщині постраждали шестеро людей, серед них – дитина, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його даними, зафіксовані наслідки у п’яти районах області:

Фастівському;

Вишгородському;

Бучанському;

Обухівському;

Білоцерківському.

«Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.