Росія завдала по Києву масованого удару: пожежі майже у всіх районах, кількість загиблих зростає

У ніч проти 14 листопада Росія завдала нового масованого удару по Києву. Агресор застосував ракети та дрони, тривога пролунала у столиці о 23:50 і тривала понад п'ять годин, до 5 ранку.
За даними місцевої влади станом на 6 ранку, наслідки ліквідовують у 9 з 10 районів столиці, 1 людина загинула, 25 постраждали. Станом на 8 ранку, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, кількість загиблих зросла до трьох.
Атаки зазнали і п'ять районів Київської області, відомо про шістьох постраждалих.
Пожежі по всьому Києву, троє загиблих, десятки постраждалих
У Києві наслідки російської атаки, як повідомляє ДСНС, зафіксовані майже у всіх районах, у 9 з 10, – за виключенням Печерського.
«1 людина загинула, щонайменше 24 травмовані внаслідок атаки РФ. Понад 40 людей врятували підрозділи ДСНС», – повідомили рятувальники інформацію станом на 6 ранку.
За словами голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, серед постраждалих є десятирічна дитина та вагітна жінка.
Кількість загиблих зросла до трьох, повідомив о 8 ранку мер Києва Віталій Кличко.
«Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть», – зазначив він.
Зросла і кількість постраждалих, до 26, серед них діти 7 і 10 років. Дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
Дніпровський район
- Ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв м. Врятовано 17 людей.
- За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв м. Зафіксовано часткове руйнування на 19 та 21 поверхах.
- Горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв м.
Дарницький район
- Займання площею 5 кв м на території школи.
Деснянський район
- Загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 – евакуйовано.
- За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. 1 людина загинула. Врятовано 14 людей, з них 1 дитина, 1 особу деблоковано з-під завалів.
Солом'янський район
- Загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб.
Святошинський район
- Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.
- Ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19-го поверху.
Голосіївський район
- Падіння уламків на території лікарні.
- За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.
Шевченківський район
- Ліквідовано загоряння на відкритій території.
Оболонський район
- Влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.
Подільський район
- Влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.
Перебої з теплом, перекриття доріг
Тепло
Унаслідок масованої атаки Росії у Києві пошкоджені ділянки теплових мереж, повідомив Віталій Кличко.
За його словами, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє опалення у частині будівель.
Транспорт
У КМДА повідомили про зміни руху автобусів, трамваїв та тролейбусів через нічну російську атаку.
Із затримкою курсують:
- автобуси №№ 33, 63, 81;
- трамваї №15;
- тролейбуси №№6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37-А.
Через перекриття руху транспорту на ділянці дороги від вул. Глибочицької до вул. Соляної автобуси № 14-Т, 112, 119 курсують:
- №14-Т – до Лук’янівської площі;
- №119 – до Повітрофлотського шляхопроводу;
- №112 – до ст. м. «Контрактова площа».
Також затримуються автобуси №20, маршрут наразі змінений – без заїзду на Столичне шосе.
Атака на Київську область: наслідки
Через російську атаку на Київщині постраждали шестеро людей, серед них – дитина, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його даними, зафіксовані наслідки у п’яти районах області:
- Фастівському;
- Вишгородському;
- Бучанському;
- Обухівському;
- Білоцерківському.
«Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей», – написав він у телеграмі.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
