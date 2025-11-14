Reuters: російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських дронів

Російський чорноморський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти в п’ятницю після атаки українських дронів, а монополіст нафтопроводу «Транснефть» призупинив постачання нафти, повідомили Reuters два джерела в галузі.

«Транснефть» відмовилася від коментарів.

Раніше сьогодні місцеві урядовці заявили, що українські дрони пошкодили пришвартований корабель, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську.

Новоросійськ є одним із найбільших російських морських портів, через які здійснюються поставки нафти за кордон.

Міноборони Росії заявило про нібито знищення за ніч 216 безпілотників, у тому числі 66 над Краснодарським краєм, 59 – над Чорним морем та 45 – над Саратовською областю. Скільки безпілотників збити не вдалося, у повідомленні не сказано.

Українських Генштаб ці удари не коментував. Але президент Україна Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі українські воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на території РФ.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи та трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».