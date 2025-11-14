Зеленський: ЗСУ успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на території РФ

Президент Україна Володимир Зеленський заявив, що українські воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на території РФ.



«Уієї ночі наші воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати», – написав він у телеграмі.

На початку жовтня Зеленський заявляв, що Україна вже застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі, є «відчутні результати».

Військово-Морські сили ЗСУ З1 жовтня заявили про ракетний удар крилатими ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська, які забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу – серйозний удар по логістиці сил РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.