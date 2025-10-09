Зеленський: Україна вже застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі, є «відчутні результати»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі, є «відчутні результати».

«Останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї», – розповів Зеленський під час спілкування з журналістами.

Також, за його словами, в української ракети-дрона «Паляниця» вже є десятки успішних уражень військових складів противника, ракета-дрон «Рута» вперше атакувала морську вишку на відстані понад 250 кілометрів, але найбільший успіх – дрон «Лютий», якого застосували масово 300 штук, «це серйозна операція».

«Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулося, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20 % від потреби. Різні оцінки є: від 13 до 20 %, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, до 20 % на сьогодні», – додав Зеленський.

Днями видання The Economist писало, що Україна для ударів по території РФ почала використовувати власні ракети «Фламінго», виробляє 2-3 ракети на день, а до кінця жовтня збільшить виробництво до 7 ракет на добу.

Також раніше цього місяця президент Зеленський заявив, що Україна застосовує зброю власного виробництва для ударів по Росії, «і це не тільки дрони». Зеленський висловив очікування більших можливостей, але для цього, за його словами, потрібне фінансування. Він додав, що Україна має сім безпекових угод із країнами «Групи семи», 20 – із країнами, що приєдналися до декларації «Групи семи», і одну із Євросоюзом, і в більшості з них «є зрозумілі фінанси».

3 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу в публічних реєстрах на час дії воєнного стану.







