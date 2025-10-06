Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський: останнім часом Україна б’є по Росії виключно своїми виробами, «і це не тільки дрони»

Володимир Зеленський висловив очікування більших можливостей, але для цього потрібне фінансування
Володимир Зеленський висловив очікування більших можливостей, але для цього потрібне фінансування

Україна застосовує зброю власного виробництва для ударів по Росії, заявив президент Володимир Зеленський 6 жовтня.

«В останні дні для ураження цілей на території Росії Україна застосовує виключно українські вироби, і це не тільки дрони. Я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки», – заявив він.

Зеленський висловив очікування більших можливостей, але для цього потрібне фінансування. За його словами, Україна має сім безпекових уго із країнами «Групи семи», 20 – із країнами, що приєдналися до декларації «Групи семи», і одну із Євросоюзом, і в більшості з них «є зрозумілі фінанси».

«В угодах також є й гуманітарна допомога, і допомога нашій армії та виробництвам тощо. У нас кілька країн у Європі, які дійсно дуже сильно допомагають Україні. Тобто це частина того бюджету, який ми будемо використовувати на нашу далекобійність. Не тільки на далекобійність, але й на відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті».

Читайте також: Генштаб звітує про ураження заводу-виробника вибухівки в Росії та нафтового терміналу в Криму

Голова держави згадав про протиповітряний захист узимку, який залежить від наявності ракет для систем ППО. Можливість закуповувати їх для комплексів PATRIOT і NASAMS у Сполучених Штатів залежить від наповнення програми PURL.

Зеленський назвав «дуже відповідальні країни», які докладаються до програми – це передусім Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Бельгія, Ісландія та Люксембург:

«Ми почали говорити з країнами щодо другого кола, другого етапу їхніх внесків. Тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль. Тому ситуація залежить на сьогодні від цих країн. Поставки в нас є. США нічого не заблокували. Це важливо».

Він також наголосив, що у відповідь на обстріли цивільної інфраструктури, які спричиняють знеструмлення, Україна б’є по військових об’єктах і потужностях, які забезпечують продаж російських енергоресурсів і наповнення бюджету.

Зеленський назвав недостатнім тиск західних країн на Росію для припинення війни.


«І єдності в цьому тиску також не вистачає. Більше тиску від США, більше тиску від Європи. Глобального Півдня ми поки що навіть не відчуваємо – їхнього тиску на Росію, щоб вони зупинилися. І другий вектор – це саме російське суспільство. Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. І коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити запитання своєму керівництву», – додав він.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора. Останнім часом такі атаки почастішали.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG