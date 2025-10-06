Зеленський: останнім часом Україна б’є по Росії виключно своїми виробами, «і це не тільки дрони»

Україна застосовує зброю власного виробництва для ударів по Росії, заявив президент Володимир Зеленський 6 жовтня.

«В останні дні для ураження цілей на території Росії Україна застосовує виключно українські вироби, і це не тільки дрони. Я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки», – заявив він.

Зеленський висловив очікування більших можливостей, але для цього потрібне фінансування. За його словами, Україна має сім безпекових уго із країнами «Групи семи», 20 – із країнами, що приєдналися до декларації «Групи семи», і одну із Євросоюзом, і в більшості з них «є зрозумілі фінанси».

«В угодах також є й гуманітарна допомога, і допомога нашій армії та виробництвам тощо. У нас кілька країн у Європі, які дійсно дуже сильно допомагають Україні. Тобто це частина того бюджету, який ми будемо використовувати на нашу далекобійність. Не тільки на далекобійність, але й на відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті».

Голова держави згадав про протиповітряний захист узимку, який залежить від наявності ракет для систем ППО. Можливість закуповувати їх для комплексів PATRIOT і NASAMS у Сполучених Штатів залежить від наповнення програми PURL.

Зеленський назвав «дуже відповідальні країни», які докладаються до програми – це передусім Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Бельгія, Ісландія та Люксембург:

«Ми почали говорити з країнами щодо другого кола, другого етапу їхніх внесків. Тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль. Тому ситуація залежить на сьогодні від цих країн. Поставки в нас є. США нічого не заблокували. Це важливо».

Він також наголосив, що у відповідь на обстріли цивільної інфраструктури, які спричиняють знеструмлення, Україна б’є по військових об’єктах і потужностях, які забезпечують продаж російських енергоресурсів і наповнення бюджету.

Зеленський назвав недостатнім тиск західних країн на Росію для припинення війни.





«І єдності в цьому тиску також не вистачає. Більше тиску від США, більше тиску від Європи. Глобального Півдня ми поки що навіть не відчуваємо – їхнього тиску на Росію, щоб вони зупинилися. І другий вектор – це саме російське суспільство. Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. І коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити запитання своєму керівництву», – додав він.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора. Останнім часом такі атаки почастішали.



