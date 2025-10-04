У ССО повідомили деталі ураження ракетного корабля РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили деталі ураження російського ракетного корабля в Карелії, РФ.

«О 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель «Град» (бортовий номер 575) проєкту 21631 «Буян-М», – йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що ракетоносій йшов із Балтійського у Каспійське море.

«Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються. Уражений «Град» – один із найновіших і найсучасніших кораблів РФ, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки «важливих об’єктів і цілей» Росії в ніч проти 4 жовтня.

Зокрема, у командуванні ЗСУ підтвердили, що підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез» у місті Кіриші, Ленінградської області Росії.

Крім того, у Генштабі заявили, що в районі Онезького озера (Республіка Карелія, РФ) пошкоджений малий ракетний корабель «Буян-М».

«Окрім того, Сили оборони уразили в Курській області радіолокаційний комплекс «Гармонь» і транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер». Разом із тим, завдано удару по командному пункту 8-ї армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Російська влада про ці втрати не повідомляла.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.