Генштаб заявив про ураження НПЗ, малого ракетного корабля й інших «важливих об’єктів» у РФ

Генштаб Збройних сил України заявив про ураження низки «важливих об’єктів і цілей» Росії в ніч проти 4 жовтня.

Зокрема, у командуванні ЗСУ підтвердили, що підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез» у місті Кіриші, Ленінградської області Росії.

«На об’єкті зафіксовано вибухи й пожежу. Результати ураження уточнюються. Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність – 18,4 млн тонн переробки нафти в рік», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі заявили, що в районі Онезького озера (Республіка Карелія, РФ) пошкоджений малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь збитків з’ясовується, кажуть у командуванні.

«Окрім того, Сили оборони уразили в Курській області радіолокаційний комплекс «Гармонь» і транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер». Разом із тим, завдано удару по командному пункту 8-ї армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні про ураження НПЗ у Ленінградській області українськими безпілотниками писали російські ЗМІ. Влада Росії втрати не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.