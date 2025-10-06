У російському Бєлгороді знову зазнала удару ТЕЦ, двоє загиблих – влада

У розташованому за кількадесят кілометрів від лінії фронту російському обласному центрі Бєлгороді зазнала чергового удару теплоелектроцентраль (ТЕЦ) «Луч», повідомив 6 жовтня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

«Унаслідок удару по об’єкту інфраструктури в Бєлгороді на частині вулиць спостерігаються проблеми з електрикою. Усі аварійні та оперативні служби працюють на місці», – йшлося в першому повідомленні керівника прифронтової російської області.

Згодом він уточнив масштаби наслідків удару.

«Через ворожий обстріл зараз без електрики все ще залишається значна кількість жителів у семи муніципалітетах: Бєлгороді, Бєлгородському, Грайворонському, Красноярузькому, Борисівському, Рокитянському та Яковлівському», – вказав чиновник о 16:34.

Гладков також повідомив, що внаслідок обстрілу в Бєлгороді загинули двоє чоловіків.

Київ наразі ці повідомлення російської сторони не коментував. Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.