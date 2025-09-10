У російському Бєлгороді після атаки дронів навчальні заклади перевели на «дистанційку» – Гладков

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що в обласному центрі та Бєлгородському районі до кінця дня 10 вересня припиняється робота великих торгових центрів. Таке рішення ухвалене через масову атаку безпілотників на місто.

Крім того, скасовується друга зміна для вишів, коледжів і шкіл 10 вересня, а 11 та 12 вересня усі навчальні заклади переводяться на дистанційний режим роботи.

Уранці 10 вересня Гладков повідомив, що під атаку безпілотників потрапив будинок уряду Бєлгородської області. Там пошкоджено фасад та скло. Від падіння уламків збитого дрона спалахнув приватний будинок. Внаслідок детонації безпілотника баротравму отримала 16-річна дівчина.

Через кілька годин губернатор заявив, що безпілотники ЗСУ продовжують атакувати Бєлгород, чоловік отримав осколкове поранення ноги, пошкоджено соціальний та комерційний об’єкти.

Українські військові наразі не коментували повідомлень російської сторони про ці події.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.