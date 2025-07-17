У Росії заявили про нічну атаку дронами, була обмежена робота аеропортів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиті три безпілотники, які нібито летіли у бік столиці РФ. Про наслідки не повідомляється.

В аеропортах Пулково, Калуга були обмежені рейси на виліт та приліт, обмеження вже скасовані.

Губернатор Воронезької області РФ Александр Гусєв стверджує, що сили ППО в небі над Воронежем та передмістям нібито виявили та знищили не менше п’яти БПЛА. За його попередніми даними, внаслідок потрапляння фрагментів безпілотника до багатоповерхового будинку у Воронежі постраждали троє неповнолітніх.



Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша заявив про нібито знищення 3 БПЛА. За його словами, у Сухінічському районі БПЛА під час падіння потрапив до двоповерхового будинку – займання немає, уламками скла легких поранень зазнала 14-річна дівчина. Про інші пошкодження Шапша не повідомляє.

В’ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області, також заявив про постраждалих через атаку дронів. Точна кількість невідома, оскільки він заявив про 17 постраждалих, кажучи про минулу добу. Перед цим стверджував про двох загиблих і сімох постраждалих.

Міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення та знищення 122 дронів над Брянською, Курською, Орловською, Смоленською, Воронезькою, Бєлгородською, Московською, Калузькою, Ленінградською, Липецькою, Тульською областями, а також над окупованим Кримом.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.