Крим Реалії
Новини | Міжнародні

Російський Бєлгород цілий день атакували дрони, перекривали центр міста

Наслідки удару, Бєлгород, Росія, 14 серпня 2025 року
Наслідки удару, Бєлгород, Росія, 14 серпня 2025 року

Російський Бєлгород, розташований неподалік кордону з Україною, 14 серпня кілька разів атакували дрони, зокрема кілька ударів було ввечері, повідомляє місцева влада і телеграм-канали.

За словами губернатора В’ячеслава Гладкова, один чоловік загинув, ще кілька людей поранені.

У Бєлгороді перекривали центр міста, скасували всі масові заходи, торгові центри і веранди ресторанів і кафе закриті.

За повідомленнями, дрони п’ять разів атакували будівлю уряду Бєлгородської області РФ.

Вдень Гладков повідомив у своєму телеграм-каналі, що Бєлгород зазнав обстрілу й атак 32 українських безпілотників, з яких 13, за його словами, були збиті.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, раніше російські військові оточили центр міста, було чути автоматні черги і звуки вибухів, пошкоджена будівля регіонального уряду, два торгові центри, 10 квартир у п’яти багатоквартирних будинках, шість приватних будинків й автомобілі.

Українські військові атаку не коментували.

Раніше сьогодні про удар безпілотників також заявили у російському Ростові-на-Дону, розташованому приблизно за 150 – 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

