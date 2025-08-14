Російський Бєлгород цілий день атакували дрони, перекривали центр міста

Російський Бєлгород, розташований неподалік кордону з Україною, 14 серпня кілька разів атакували дрони, зокрема кілька ударів було ввечері, повідомляє місцева влада і телеграм-канали.

За словами губернатора В’ячеслава Гладкова, один чоловік загинув, ще кілька людей поранені.

У Бєлгороді перекривали центр міста, скасували всі масові заходи, торгові центри і веранди ресторанів і кафе закриті.

За повідомленнями, дрони п’ять разів атакували будівлю уряду Бєлгородської області РФ.

Вдень Гладков повідомив у своєму телеграм-каналі, що Бєлгород зазнав обстрілу й атак 32 українських безпілотників, з яких 13, за його словами, були збиті.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, раніше російські військові оточили центр міста, було чути автоматні черги і звуки вибухів, пошкоджена будівля регіонального уряду, два торгові центри, 10 квартир у п’яти багатоквартирних будинках, шість приватних будинків й автомобілі.

Українські військові атаку не коментували.

Раніше сьогодні про удар безпілотників також заявили у російському Ростові-на-Дону, розташованому приблизно за 150 – 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.