У російському Ростові-на-Дону 13 людей постраждали, двоє в тяжкому стані після атаки дронів – влада

У Ростові-на-Дону на півдні Росії безпілотники завдали удару по житловому будинку. Постраждали 13 людей, двох госпіталізовано в тяжкому стані, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар.

За словами голови регіону, пошкоджень зазнали кілька багатоквартирних будинків.

Видання 161.ru пише, що в центрі міста було видно дим, туди їдуть машини швидкої допомоги. Телеграм-канали публікують фотографії наслідків удару безпілотників по житловому будинку, на яких видно вибите скло, пошкодження балконів на верхніх поверхах та частини даху багатоквартирного будинку. Очевидці розповідають, що чули сильний та гучний вибух.

У місті оголошувалася повітряна тривога та режим ракетної небезпеки. Ростов-на-Дону розташований приблизно за 150 – 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.