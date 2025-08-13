У Росії заявили про атаку дронів, зокрема у соцмережах пишуть, що безпілотники атакували нафтоперегінну станцію «Унеча» у Брянській області – ця станція вже зазнавала атак шостого серпня.



Офіційно цю інформацію не підтверджено. Губернатор Олександр Богомаз не повідомив про подробиці нічної атаки, вказавши тільки, що над областю збили 15 дронів і ніхто не постраждав.

У Волгограді та Слов’янську-на-Кубані атакували нафтопереробні заводи. Про значні руйнування не повідомляється.



В одному з районів Волгограда уламки безпілотника впали на дах 16-поверхового житлового будинку. За попередніми даними, у Бєлгородіі дрон потрапив до будівлі суду, про постраждалих не повідомляється.



Міноборони Росії заявило про нібито збиття вночі 46 українських безпілотників над шістьма російськими регіонами, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. Скільки дронів було запущено і про влучання не повідомляється.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.