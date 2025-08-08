У ГУР уточнили, що знищили РЛС «Єнісей» під час нещодавньої атаки по окупованому Криму

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили, що внаслідок нещодавньої атаки по окупованому Криму було вражено російську радіолокаційну станцію «Єнісей», що входить до комплексу ППО С-500.

«Воїни підрозділу «Примари» ГУР МО України під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму вразили одну з найцінніших станцій радіолокацій в арсеналі держави-агресора Росії – 98Л6 «Єнісей». Рідкісна і дорога РЛС «Єнісей» входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 «Прометей». У той же час, ця система може використовуватися з ворожими комплексами С-400 «Тріумф», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У відомстві наголосили, що це «суттєвий удар по здібностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму».

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що його дрони уразили російський десантний катер, а також радіолокаційні станції і базу ППО в окупованому Криму. Зокрема у ГУР заявляли про знищення російських: РЛС «Небо-СВУ»; РЛС «Підліт К-1»; РЛС 96Л6Е».

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони в окупованому Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.