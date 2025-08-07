У ГУР заявили про ураження російського катера, РЛС і бази ППО в окупованому Криму

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що його дрони уразили російський десантний катер, а також радіолокаційні станції і базу ППО в окупованому Криму.

«Ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 «БК-16», а також спалили російські: РЛС «Нєбо-СВУ»; РЛС «Подльот К-1» і РЛС 96Л6Е», – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що після «серйозних втрат» об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, «Примарами», російські військові в Криму почали ховати свої військові об’єкти в купольні конструкції. «Ще один із таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А)», – додали в розвідці.

Коли саме це сталося, у ГУР не уточнили. Російські військові і влада це повідомлення не коментували.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони в окупованому Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.