Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Росії

Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії в ніч на 7 серпня.

«Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу й газового конденсату», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі повідомили, що бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем ЗСУ.

«Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об’єктів – результати бойової роботи уточнюються», – додали в командуванні.

Раніше сьогодні про те, що після атаки дронів горить Афіпський нафтопереробний завод, повідомляли російські телеграм-канали із посиланням на місцевих жителів.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив зранку 7 серпня, що у Слов’янську-на-Кубані внаслідок падіння уламків дрона є потерпілий, лікарі надають йому необхідну допомогу. Крім того, повідомляли про пожежу у військовій частині у Слов’янську-на-Кубані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.