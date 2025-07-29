У РФ заявляють про пожежу на залізниці в Ростовській області після атаки дронів

У Сальську в Ростовській області Росії через нічну атаку дронів сталася пожежа на залізничній станції, повідомив виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар.

У російській залізниці заявили, що через падіння уламків БпЛА була порушена робота контактної мережі на станції Сальськ. За повідомленням, пошкоджене скління у двох вагонах пасажирського поїзда, а також сталася пожежа у вантажному потязі, потерпілих немає. Рух поїздів через станцію Сальськ зупинили.

Російські телеграм-канали публікують відео і фото очевидців, на яких видно значну пожежу на залізниці в Сальську.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані. Українські військові це поки не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.