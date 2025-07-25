У Росії заявили про атаку дронів, БпЛА вдруге за літо вдарили по заводу «Азот»

У Росії вночі дрони атакували завод «Невинномиський Азот» у передмісті Ставрополя, повідомляє телеграм-канал ASTRA.

У червні повідомлялося, що цей завод зазнавав атаки БпЛА – у ЗСУ тоді його охарактеризували як «один з ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива».



Мер Невинномиська Михайло Міненков заявив про 37 «прильотів», масштаб руйнувань невідомий.

«Ситуацію контролюємо. Прошу всіх прибрати паніку і не розповсюджувати чутки», – заявив він, оприлюднивши у телеграмі нібито відео заводу «Азот».

«Прильоти» дронів зафіксовано в Новочеркаську в Ростовській області, де розташовано багато промислових виробництв. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про нібито відбиття атаки БпЛА у восьми районах. Про влучання та руйнування не повідомляється.



Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що в місті Тимашевську уламки безпілотника впали на територію вокзалу і пошкодили один із вагонів пасажирського поїзда, що проходив через місто. Двоє людей отримали легкі травми.



«Внаслідок падіння БПЛА вокзал Тимашевська залишився без електропостачання, яке вже відновлено. Ушкодження залізничної інфраструктури не зафіксовано», – написав Кондратьєв.

Міноборони РФ про збиття 105 безпілотників над дев'ятьма регіонами та акваторією Азовського моря, найбільше – над Бєлгородською, Брянською та Ростовською областями.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Українські військові це поки не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.