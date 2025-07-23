У РФ заявили про атаку безпілотників – ймовірно, атакована залізниця у Ростовській області

У Ростовській області Росії заявили про атаку безпілотників.



Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що вночі атаки БПЛА зазнали Новочеркаськ, Шахти та три райони регіону. За його даними, у Новочеркаську в результаті атаки поранено троє людей, у різних частинах міста через падіння уламків сталося займання.

Телеграм-канал Astra пише, що у Новочеркаську після атаки БПЛА перекрито рух на залізничному переїзді, утворилася пробка. Також були твердження про те, що атаковані район залізничного вокзалу та Новочеркаська ДРЕС.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч сили ППО знищили 33 безпілотники, зокрема, 11 БПЛА – над територією Ростовської області.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у російському Новочеркаську було атаковано залізничну інфраструктуру, яка використовується для ВПК та армії РФ.



«Цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. Також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го Центру МТО Південного військового округу РФ – структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту», – написав він у телеграмі.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Українські військові це поки не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.