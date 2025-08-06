Удар дронів по аеродрому зберігання «Шахедів» у РФ: новий супутниковий знімок показує наслідки

Новий супутниковий знімок аеродрому в Приморсько-Ахтарську в Краснодарському краї Росії показує ще більше слідів пожеж після українського удару 2 серпня. Ці сліди відносно легко відрізнити від тіней хмар за кольором і формою, пише Російська служба Радіо Свобода.

Росія використовує авіабазу в Приморсько-Ахтарську для запуску ударних дронів «Шахед» під час ударів по Україні.

Міноборони Росії про наслідки удару, завданого в ніч на 2 серпня, не повідомляло. Голова Приморсько-Ахтарського округу підтвердив, що в ніч на 2 серпня в районі працювали системи протиповітряної оборони.

Пізніше удар по російському аеродрому зберігання «Шахедів» підтвердили в Службі безпеки України, заявивши, що після атаки в районі аеродрому виникла пожежа.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.