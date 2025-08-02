СБУ: дрони уразили аеродром зберігання «Шахедів» у Росії

Служба безпеки України заявляє, що її дрони уразили аеродром зберігання «Шахедів» у російському Приморсько-Ахтарську і військовий завод «Електроприлад» у Пензі.

«Цієї ночі дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром «Приморсько-Ахтарськ» (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску «Шахедів», які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

«Друга ціль – завод «Електроприлад» (місто Пенза), який працює на російський ВПК. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення», – додали в Службі безпеки.

Раніше сьогодні про удар українських дронів по об’єктах, які сприяють агресії Росії проти України, повідомили в Генштабі ЗСУ.

У командуванні Збройних сил України, як і в СБУ, заявили про ураження «Електроприладу» в Пензі, а також повідомили про влучання в підприємства нафтопереробної галузі РФ – Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи та базу пально-мастильних матеріалів «Анна нафтопродукт» у Воронезькій області РФ.

За даними Генштабу, зафіксовано численні вибухи і пожежі на території цих об’єктів, проте більш детальну інформацію щодо наслідків атак ще уточнюють.

У командуванні наголосили, що атака стала відповіддю на нещодавні удари Росії по українських містах, вбивство і поранення цивільних людей.

У ніч на 2 серпня безпілотники масовано атакували Росію й окупований нею Крим, у низці регіонів телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про численні вибухи й пожежі.

Російська влада заяву Генштабу ЗСУ й СБУ і дані про уражені цілі не коментувала. Міноборони Росії заявило про нібито збиття і перехоплення 112 безпілотників над вісьмома областями РФ і окупованим Кримом, а також над акваторією Чорного й Азовського морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.