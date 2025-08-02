У Генштабі підтвердили удари по об’єктах у РФ, «задіяних у забезпеченні збройної агресії»

У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження в Росії низки важливих об’єктів, «задіяних у забезпеченні збройної агресії».

«Так, підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. Також українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів «Анна нафтопродукт» у Воронезькій області РФ. Крім того, уражено підприємство АТ «Пензське виробниче об’єднання «Електроприлад», яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку і друкованих платах для військової техніки», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, зафіксовано численні вибухи і пожежі на території цих об’єктів, проте більш детальну інформацію щодо наслідків атак ще уточнюють.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України і Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, повідомили у Генштабі.

У командуванні наголосили, що атака стала відповіддю на нещодавні удари Росії по українських містах, вбивство і поранення цивільних людей.

У ніч на 2 серпня безпілотники масовано атакували Росію й окупований нею Крим, у низці регіонів телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про численні вибухи й пожежі.

Російська влада заяву Генштабу ЗСУ і дані про уражені цілі не коментувала. Міноборони Росії заявило про нібито збиття і перехоплення 112 безпілотників над вісьмома областями РФ і окупованим Кримом, а також над акваторією Чорного й Азовського морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.