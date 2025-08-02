Атака дронів у Росії й окупованому Криму: повідомляють про численні вибухи і пожежі

У ніч на 2 серпня безпілотники масовано атакували Росію й окупований нею Крим, у низці регіонів телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про численні вибухи й пожежі.

Зокрема, в окупованому Криму понад п’ять годин перекривали Керченський міст, що сполучає півострів із Росією, а у Феодосії й Керчі були чутні вибухи.

Телеграм-канал «Кримський вітер» написав про кілька вибухів і роботу ППО РФ у Керчі, а також близько десятка вибухів, які було чути протягом ночі у Феодосії. Крім того, телеграм-канал із посиланням на дані супутникової зйомки пише, що пожежі фіксуються поблизу і на території, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії (в/ч 66571). Підтвердження цих даних наразі немає.

У Росії губернатор Самарської області підтвердив удар безпілотників по підприємству в Новокуйбишевську, не уточнивши його назву. В області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету і зачинили аеропорту.

Місцеві канали також публікують кадри пожеж у Пензенській і Рязанській областях. Про атаку БпЛА і роботу ППО також повідомляють жителі Липецької і Воронезької областей.

Українська сторона про атаку поки що нічого не повідомляла. А Міноборони Росії заявило про нібито збиття і перехоплення 112 безпілотників над вісьмома областями РФ і окупованим Кримом, а також над акваторією Чорного й Азовського морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.