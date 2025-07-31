Дрони СБУ атакували завод радіоелектроніки у Пензі, який працює на ВПК Росії – джерело

Далекобійні дрони СБУ вранці 31 липня уразили АТ «Радіозавод» у російській Пензі, який входить до складу корпорації «Ростех», повідомило Радіо Свобода джерело в Службі безпеки України, що побажало залишитися неназваним, бо не уповноважене офіційно коментувати ситуацію.

«Він (завод – ред.) виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки і сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями», – повідомило джерело.

За його даними, під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа.

«Попередньо, уражено новий виробничий комплекс заводу і складські приміщення з комплектуючими», – йдеться в повідомленні.

Вночі й зранку 31 липня російське місто Пенза зазнало ударів безпілотників. Губернатор Пензенської області РФ Олег Мельниченко написав, що дрони атакували одне із промислових підприємств. «Жертв і руйнувань немає. Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають», – зазначив він. За його словами, «з метою безпеки» на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету.

Український телеграм-канал Exilenova+ писав, що дрони атакували місцевий «радіозавод», який є одним із провідних підприємств у галузі радіоелектроніки. Ще з часів СРСР «радіозаводами» називалися підприємства військово-промислового комплексу, які випускали компоненти систем управління військовою технікою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.