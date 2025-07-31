Дрони атакували, ймовірно, «радіозавод» у російській Пензі

Уночі та зранку 31 липня російське місто Пенза зазнало ударів безпілотників. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко написав, що дрони атакували одне із промислових підприємств. «Жертв і руйнувань немає. Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають», – зазначив він. За його словами, «з метою безпеки» на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету.

Український телеграм-канал Exilenova+ пише, що дрони атакували місцевий «радіозавод», який є одним із провідних підприємств у галузі радіоелектроніки. Завод входить до холдингу «Роселектроніка» корпорації «Ростех». Ще з часів СРСР «радіозаводами» називалися підприємства військово-промислового комплексу, які випускали компоненти систем управління військовою технікою.

У місті Котельникове Волгоградської області після нічної атаки виникла пожежа. Губернатор Андрій Бочаров назвав нічну атаку «масованою», за його словами, її метою були «об’єкти транспортно-енергетичної галузі», ніхто не постраждав.

Уламки безпілотника впали на залізничну інфраструктуру, тимчасово обмежений рух поїздів у районі станції Тінгута Світлоярського району, працюють сапери.

У «Російській залізниці» уточнили, що зупинений рух поїздів дільницею Котельникове – Канальна Приволзької залізниці. Затримані пасажирські потяги №532 Адлер – Кіров, №531 Кіров – Адлер, а також приміський поїзд №6212 сполученням Котельникове – Волгоград-1. Максимальний час затримки становить понад чотири години.

Міністерство оборони Росії відзвітувало про 32 збитих безпілотники в ніч на 31 липня над п'ятьма регіонами та окупованим Кримом.