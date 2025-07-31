«Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок». Рятувальники дістають затисненого чоловіка (оновлюється)

У ніч на 31 липня російські військові вдарили по Києву безпілотниками і ракетами – найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони, повідомляє влада.

Уже відомо про 6 загиблих і щонайменше 52 постраждалих (серед них є діти). Під завалами ще можуть бути люди.

Постраждалі райони

За даними міського голови Віталія Кличка зазначив:

У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Відео з місця показує кореспондент Радіо Свобода Олег Галів:

«У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови», – написав Кличко у телеграмі.

пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови», – написав Кличко у телеграмі. У Голосіївському районі пошкодженні будинки, зокрема, школа та дитячий садок.

пошкодженні будинки, зокрема, школа та дитячий садок. У Шевченківському районі вибухова хвиля вибила вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Загиблі і поранені

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченкоповідомив, що кількість загиблих у столиці зросла до 6 людей: четверо з них в Святошинському районі, двоє – в Солом’янському: «Серед загиблих – дитина, хлопчик шести років».

Пошуково-рятувальна операція триває.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами перебувають люди. «Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи», – заявив він.

«Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Всього по Києву станом на 6:30 – одна загибла людина і більше ніж 20 – поранено. Серед травмованих – троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів», – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.