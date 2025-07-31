МВА: в Києві кількість загиблих внаслідок удару РФ зросла до 7, серед десятків постраждалих – 10 дітей

У Києві до семи зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, ще 82 людей постраждали.

«44 – у лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті «швидкої», не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них п’ятеро – в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена – в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні», – написав Ткаченко у телеграмі.

За даними голови МВА, у Києві – понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет, прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.

Російській війська в ніч на 31 липня завдали удару по Києву дронами і ракетами. Пошуково-рятувальні роботи на місці влучань тривають, зокрема, у Святошинському районі, де внаслідок прямого влучання російської ракети обвалився під’їзд 9-поверхівки. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.