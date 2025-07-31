Повітряні сили про удар РФ: зафіксовані прямі влучання 5 ракет і 21 дрона

Російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника: 288 ударних БпЛА; 3 крилаті ракети Іскандер-К», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей, кажуть військові.

За даними влади, внаслідок нічного удару, під час якого російські військові вдарили по Києву дронами і ракетами, загинули щонайменше шестеро людей, понад пів сотні постраждали. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, зокрема, у Святошинському районі, де внаслідок прямого влучання російської ракети обвалився під’їзд 9-поверхівки. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що серед постраждалих – дев’ять дітей. За його словами, це – найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.