Зеленський: сили РФ вночі запустили понад 300 дронів і 8 ракет, основна ціль – Київ

Російські військові в ніч на 31 липня запустили по Україні понад 300 дронів і вісім ракет, головною ціллю удару був Київ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама… Також відомо про десятки постраждалих людей», – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, так виглядає російська відповідь «на наше з Америкою та Європою бажання миру».

«Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів – усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою і Європою для цього, буде реалізовано», – наголосив президент.

За даними влади, внаслідок нічного удару, під час якого російські військові вдарили по Києву дронами і ракетами, загинули щонайменше шестеро людей, понад пів сотні постраждали. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, зокрема, у Святошинському районі, де внаслідок прямого влучання російської ракети обвалився під’їзд 9-поверхівки. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.